Insigne-Perisic lite sfiorata | Ecco cosa è successo in campo

(Di domenica 13 febbraio 2022)in. Solo il pronto intervento di Milan Skriniar ha evitato che la situazione degenerasse in rissa. Napoli-Inter ha visto Lorenzoprotagonista superare Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori marcatori all-time del Napoli in tutte le competizioni. Il fantasista ha dedicato il gol al pubblico, peccato che l’entusiasmiamo sia stato spento dal gol di Dzeko. Durante la garaè stato anche protagonista di unacon. Il capitano del Napoli ha contestato una decisione dell’arbitro eè intervenuto stuzzicando, da lì è nato il botta e risposta tra i due....

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Perisic

Napolipiu.com

Voleva vincere,, il suo sogno è lasciare Napoli col tricolore sul petto e la sfida con la ... quando ha invano chiesto un secondo rigore per presunto mani di. Il capitano azzurro, alle ...... dopo un'abbondante mezz'ora dominata dai padroni di casa, con un cross diper Dzeko, che prova un colpo di testa centrale ma Ospina para senza particolari problemi. Primo giallo per, ...Insigne-Perisic, lite sfiorata in campo. Solo il pronto intervento di Milan Skriniar ha evitato che la situazione degenerasse in rissa. Napoli-Inter ha visto Lorenzo Insigne protagonista superare ...Dimostrato il Napoli la sua vocazione ad una sontuosa prudenza quando dopo pochi minuti passa in vantaggio con il rigore di Insigne, procurato da Osimhen ... gli ininfluenti esterni Dumfries e Perisic ...