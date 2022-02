Due calciatori dell’Inter pronti al rientro: c’è la data! (Di domenica 13 febbraio 2022) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, grazie al pareggio di ieri sera contro il Napoli, l’Inter ha potuto ufficializzare il riscatto di Joaquìn Correa dalla Lazio per 25 milioni. Gosens Inter rientroOltre a questo, però, ci sarebbero altre novità positive per i nerazzurri: sia Correa che Gosens non sarebbero più così lontani dal rientro in campo. Per l’argentino si parla di un ritorno nella partita contro la Salernitana, mentre per Gosens i tempi dovrebbero essere più veloci, con il Genoa nel mirino. Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, grazie al pareggio di ieri sera contro il Napoli, l’Inter ha potuto ufficializzare il riscatto di Joaquìn Correa dalla Lazio per 25 milioni. Gosens InterOltre a questo, però, ci sarebbero altre novità positive per i nerazzurri: sia Correa che Gosens non sarebbero più così lontani dalin campo. Per l’argentino si parla di un ritorno nella partita contro la Salernitana, mentre per Gosens i tempi dovrebbero essere più veloci, con il Genoa nel mirino.

