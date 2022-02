«C’era un rigore su Destro» | Blessin ha capito subito il calcio italiano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 febbraio 2022) La settimana scorsa, dopo il gol annullato a Zaniolo per il precedente pestone di Abraham ai danni di Vasquez, l’allenatore del Genoa Alexanderaveva dichiarato – visibilmente piccato – che in Germania non si commentano gli episodi nel post partita. Aveva dribblato così le domande dello studio di Dazn. Verrebbe da dire, se è vero quello che ha detto, che gli sono allora bastati pochissimi giorni per adattarsi al. Intervenuto sempre a Dazn nel post partita di Genoa-Salernitana, infatti, per prima cosa ha rivendicato una suo modo di vedere netto su. L’attaccante del Grifone è stato strattonato in area dida un difendente della Salernitana. In verità non è sembrato un episodio tanto degno di nota. Ho visto una trattenuta chiara alla maglia di ...