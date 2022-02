Candidato a sorpresa come sindaco di Riccione | è un noto DJ

(Di domenica 13 febbraio 2022) Undj ha annunciato l’intenzione di candidarsi alla carica deldinelle prossime elezioni previste per Giugno Non è certo una novità che un personaggiodel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

teodora_film : 'Una splendida sorpresa' ???? AFTER LOVE nella recensione di @comingsoonit Candidato a 4 premi #BAFTA, #AFTERLOVE… - MrRadiostop : @robertosanta @Tananai5 Stavo leggendo adesso che sabato sceglieranno il proprio candidato! Fra i candidati ci sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Candidato sorpresa

Prima la Martesana

Con lui anche l'ex sindaco Domenico Marzi e ilsindaco nelle scorse comunali, Fabrizio ... Questa non è una, visto che da almeno due anni una parte di maggioranza chiede ad Ottaviani ...Sessantasei anni, due volte ministro degli Esteri , una voltacancelliere , capogruppo ... della coesione, non della divisione: tutto sommato, alla fine non e' stata unaquando sul ...Un noto dj ha annunciato l’intenzione di candidarsi alla carica del Sindaco di Riccione nelle prossime elezioni previste per Giugno Non è certo una novità che un personaggio noto del mondo dello ...Nessuna sorpresa: l'elezione di Frank-Walter Steinmeier avviene ... dai rappresentati dei partiti o dai componenti l'Assemblea stessa. Così 140 voti vanno al candidato di Alternative für Deutschland ...