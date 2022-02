Scuola, assenze devono tornare ad essere assenze. No DDI né recuperi. Puntiamo alla qualità della didattica. Lettera (Di sabato 12 febbraio 2022) inviata da Aldina Silvestri - Si parla da cosi tanto tempo delle problematiche legate ai contagi tra studenti che si è finiti col dimenticare che siamo nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) inviata da Aldina Silvestri - Si parla da cosi tanto tempo delle problematiche legate ai contagi tra studenti che si è finiti col dimenticare che siamo nelle scuole. L'articolo .

