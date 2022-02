Moioli-Visintin e la favola a lieto fine dello snowboardcross misto

(Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Omar, bis olimpico, Michela, alla medaglia del riscatto. Omare Michela, due storie diverse, due cammini olimpici diversi ma uniti e raggianti sul secondo gradino del podiodei Giochi olimpici di Pechino. Il 32enne di Merano e la 26enne di Alzano lombardo un po' hanno fatto storia perché questo format di gara ha avuto il battesimo dalle montagne cinesi. Per l'Italia, undicesima medaglia, ma soprattutto una nuova medaglia uomo-donna dopo il favoloso, quasi leggendario, oro nel curlingcon Stefania Constantini ed Amos Mosaner. In un paesaggio prettamente invernale, sotto una nevicata che ha reso più umane e gentili le aspre e severe montagne ai margini dell'immenso deserto del Gobi, i due boarder azzurri hanno surfato alla ...

