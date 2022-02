LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA | Diego Ulissi e Lorenzo Fortunato tentano il colpaccio

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della corsa Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, corsa di un giorno che si sviluppa nella parte meridionale della Spagna e giunta alla 42° edizione. 183 chilometri di corsa: si parte da Fortuna e si arriva a Puerta di Cartagena. La principale asperità di giornata viene rappresentata all’Alto Collado Bermejo, lunga ascesa di 17,5 km al 5,4% e chiamata “Cima Marco Pantani”, in onore dell’indimenticabile Pirata che ha vinto questa corsa nel 1999. Prima del gran premio della montagna hors cathegory, i corridori dovranno affrontare poco dopo il via l’Alto Cresta del Gallo (4,4 km al 6,6%) e nel finale l’Alto el Cedacero, 5 km al 4,9% di pendenza media, ma con tratti ...

SpazioCiclismo : Oggi sul nostro sito, vi racconteremo anche la #VueltaCVFeminas. Appuntamento alle 9:15 con il live

