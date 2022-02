La moratoria fossile è finita | trivellazioni a tutto gas

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 13 febbraio 2022) In Italia non si potranno più cercare gas e petrolio in Valle d'Aosta e nemmeno tra le cime del Trentino e dell'Alto Adige. Stop alle trivelle anche in Liguria, se mai qualcuno avesse pensato di perforare un pozzo in quella lingua di terra stretta tra gli Appennini e il mare. È per questo che il Pitesai (il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee), il piano regolatore dell'estrazione di idrocarburi pubblicato ieri dal ministero della Trandizione Ecologica, è una … Continua