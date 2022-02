Georgette Polizzi attimi di paura | incinta è “scivolata e caduta in malo modo” Il racconto su Instagram

(Di sabato 12 febbraio 2022) Un brutto momento per, la stilistae prossima al parto è sparita dai social per qualche giorno mettendo in allerta i fan. Solo nelle scorse è riapparsa, spiegando di aver preso un brutto spavento a causa di unae unae Davide Tresse sono in attesa della prima figlia, che hanno definito un vero e proprio miracolo a causa della malattia (la sclerosi multipla) che l’ha colpita nel 2018. L’arrivo della piccola perè un sogno che si realizza, dato che ha sempre sognato di mettere su famiglia. Piccolo incidente per: che cosa è successo Dopo essere sparita per qualche giorno dai social,...

Advertising

zazoomblog : Georgette Polizzi: ecco come sta dopo la brutta caduta - #Georgette #Polizzi: #brutta #caduta - LaMammaN1 : - ParliamoDiNews : Georgette Polizzi incinta, brutta caduta: `Ricovero immediato`, come sta #georgette #polizzi #incinta #brutta… - PasqualeMarro : #GeorgettePolizzi brutta caduta, a rischio la bambina: “Ricovero immediato” - ParliamoDiNews : Georgette Polizzi incinta: la brutta caduta | Gossip Blog #georgette #polizzi #incinta #brutta #caduta #gossip… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgette Polizzi

La stilista, sposata con Davide Tresse, rivela ai fan quali sono le sue condizioni di salute e quella della figlia dopo un incidente Sono state ore di ansia per. L'influencer come tutti sanno è in attesa e pare sia caduta. La sua assenza dai social ha preoccupato molto i suoi seguaci e a quanto pare ora è arrivata la verità....ha svelato ai fan di esser stata ricoverata a causa di [?] La news di gossip, brutta caduta in gravidanza: "Ricovero immediato" è stata pubblicata su Gossip Blog . ...La giunta regionale, presieduta a Catania dal governatore Nello Musumeci, ha deliberato la lo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati dalle frane a Polizzi Generosa e a Petralia ...Gli ultimi giorni sono stati terribili per Georgette Polizzi: è caduta col pancione, è caduta in malo modo e il giorno dopo ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Gran spavento per Georgette ...