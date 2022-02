Covid oggi Puglia | 4 882 contagi e 9 morti | bollettino 12 febbraio

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 4.882 ida coronavirus in, 122022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 9. I nuovi casi sono stati individuati su 32.414 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 1.349; Provincia di Bat: 368; Provincia di Brindisi: 421; Provincia di Fa: 794; Provincia di Lecce: 1.243; Provincia di Taranto: 669; Residenti fuori regione: 25; Provincia in definizione: 13. Le persone attualmente positive sono 98.963. In ospedale, i pazientiricoverati in area non critica sono 752. In terapia intensiva, invece, 65 malati.

227.447 nella provincia di Bari; 68.059 nella provincia di Bat; 63.217 nella provincia di Brindisi; 105.470 nella provincia di Foggia; 111.669 nella provincia di Lecce; 92.339 nella Provincia di Taranto