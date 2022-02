Covid | in Vda 2 bimbi su 3 senza prima dose vaccino | è record

Advertising

La Valle d'Aosta è la regione italiana con la maggior percentuale (il 66,51%) di bambini tra i 5 e gli 11 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti -e che non risultano guariti dalla malattia negli ultimi 180 giorni. In base al report settimanale del governo, aggiornato a ieri mattina, sono 4.962. Sette giorni prima erano 223 in più (il 69,...Numeridella regione, il bollettino Sono 61 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 11 febbraio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi a a 30.631. I positivi attuali sono 2264 di cui ...(ANSA) - AOSTA, 12 FEB - La Valle d'Aosta è la regione italiana con la maggior percentuale (il 66,51%) di bambini tra i 5 e gli 11 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid e che ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...