Conte è una persona perbene: dubito ci sarà un lieto fine alla favola dei Cinquestelle (Di sabato 12 febbraio 2022) C’è un lieto fine per l’ormai lunga favola Cinquestelle? Ne dubito; da quando Beppe Grillo, nel suo eremo dorato di Sant’Ilario, si mise innanzi allo specchio fatato per porre la solita domanda mattutina (“specchio delle mie brame, chi è il più amato del reame?”) e si sentì rispondere: “qualcuno c’è che è più amato di te: Giuseppi”. Da quel momento la psiche contorta dell’Elevato subì un cortocircuito da Viale del Tramonto percepito; e cominciò a guatare attorno alla ricerca di un famiglio che potesse portargli il cuore sanguinante dell’avvocato del popolo sul piatto d’argento. Magari un killer d’area Magna Grecia. Sembrava poterlo essere il chierichetto mannaro, il politicante nelle grazie di un Carlo De Benedetti che non fa niente per niente (vedi gli scambi di informazioni con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) C’è unper l’ormai lunga? Ne; da quando Beppe Grillo, nel suo eremo dorato di Sant’Ilario, si mise innanzi allo specchio fatato per porre la solita domanda mattutina (“specchio delle mie brame, chi è il più amato del reame?”) e si sentì rispondere: “qualcuno c’è che è più amato di te: Giuseppi”. Da quel momento la psiche contorta dell’Elevato subì un cortocircuito da Viale del Tramonto percepito; e cominciò a guatare attornoricerca di un famiglio che potesse portargli il cuore sanguinante dell’avvocato del popolo sul piatto d’argento. Magari un killer d’area Magna Grecia. Sembrava poterlo essere il chierichetto mannaro, il politicante nelle grazie di un Carlo De Benedetti che non fa niente per niente (vedi gli scambi di informazioni con ...

