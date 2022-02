Ciclismo, Michele Gazzoli: “Non vedo l’ora di correre tra i grandi campioni” (Di sabato 12 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con Sport2Day – Speciale Ciclismo, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo delle due ruote. Ospite di Francesca Cazzaniga è Michele Gazzoli, giovane promettente che difende i colori del Team Astana Qazaqstan. In questa stagione il bresciano classe 1999 debutterà nella massima categoria con il Tour de la Provence, per poi concentrarsi sulle Classiche. L’obiettivo? Non smettere mai di imparare e fare tanta esperienza: “Sono a San Marino per qualche giorno di riposo e recupero prima di ricominciare – racconta – Le strade qui sono belle, mi trovo bene. Il primo ritiro con l’Astana? Bene. Abbiamo fatto un grosso carico di lavoro, la gamba mi è sembrata buona. Sono molto soddisfatto delle due settimane che ho fatto. ‘Qazaqstan’ solo di nome perché tutto il motore della squadra, a ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con Sport2Day – Speciale, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo delle due ruote. Ospite di Francesca Cazzaniga è, giovane promettente che difende i colori del Team Astana Qazaqstan. In questa stagione il bresciano classe 1999 debutterà nella massima categoria con il Tour de la Provence, per poi concentrarsi sulle Classiche. L’obiettivo? Non smettere mai di imparare e fare tanta esperienza: “Sono a San Marino per qualche giorno di riposo e recupero prima di ricominciare – racconta – Le strade qui sono belle, mi trovo bene. Il primo ritiro con l’Astana? Bene. Abbiamo fatto un grosso carico di lavoro, la gamba mi è sembrata buona. Sono molto soddisfatto delle due settimane che ho fatto. ‘Qazaqstan’ solo di nome perché tutto il motore della squadra, a ...

Advertising

Fanta_Cycling : RT @bikechannel_: ?? @Fanta_Cycling e gli amici del ciclismo si uniscono per partecipare a un’iniziativa solidale interamente dedicata a sos… - bikechannel_ : ?? @Fanta_Cycling e gli amici del ciclismo si uniscono per partecipare a un’iniziativa solidale interamente dedicata… - Fanta_Cycling : #Fantacycling per la fondazione #MicheleScarponi Giovedì 10 febbraio alle 21:00 segui live l'asta benefica sul nos… - MichelePizze76 : RT @ILENIALazzaro: I cimeli dei campioni per beneficenza ?? Scadenza asta Regala un sogno il 7 Febbraio ( in 3 giornate). Vi aspetto su http… -