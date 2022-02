Calcio | Napoli - Inter senza vincitori

(Di sabato 12 febbraio 2022) E' finita 1 - 1 la sfida scudetto tra. Un pari che accontenta di più i nerazzurri, sempre in vetta alla classifica con un punto in più dei campani ed una partita da recuperare. Il ...

Spalletti: "Voglio uncol petto in fuori" "Sono felice di questo pareggio e della partita, che è stata giocata bene e che ci farà crescere. Barcellona ? Sono gare che vale la pena di giocare ...L'episodio del rigore ci ha messo sotto, ilcol proprio pubblico ci ha messo in difficoltà, è una grande squadra, ma abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla". Lo ha dichiarato ...(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - E' finita 1-1 la sfida scudetto tra Napoli e Inter. Un pari che accontenta di più i nerazzurri, sempre in vetta alla classifica con un punto in più dei campani e una partita ...Al termine del match tra Napoli e Inter, finito in pareggio, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN. L'allenatore è sembrato rammaricato per il risultato, dopo che la sua squadra si era ...