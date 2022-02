Vitesse vs PSV Eindhoven | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il PSV, che spera nel titolo dell’Eredivisie, vuole rimettere in pista la sua sfida per il titolo quando sabato 12 febbraio andrà al GelreDome ad affrontare il. Entrambe le squadre hanno perso ognuna delle ultime due partite di campionato e vorranno ottenere un risultato positivo questo fine settimana. ll calcio di inizio divs PSVè previsto alle 20 Anteprima della partitavs PSV: a che punto sono le due squadre? PSVIl PSVha raggiunto le semifinali del KNVB-Beker grazie alla vittoria per 4-0 sul NAC Breda martedì. Noni Madueke ha rotto gli indugi all’ottavo minuto, dopo di che Mario Gotze ha segnato due volte per mettere gli uomini di Roger Schmidt in testa alla ...