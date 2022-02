Vende i documenti ad un clandestino. La Polizia lo scopre e lo denuncia per falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Advertising

DefenseMichel : RT @1intollerante: Se ti interessa solo proteggere i tuoi risparmi e non vuoi fornire documenti a nessuno allora usa Relai o ancora meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende documenti

Senigallia Notizie

... in altre occasioni, e che riguarda la vendita didi identità per consentire l'accesso nel territorio nazionale di stranieri non comunitari altrimenti irregolari. APPROFONDIMENTI ANCONA ...Sempre daiemerge che tutti i 15 dipartimenti del gabinetto USA, tranne uno, hanno acquistato prodotti Cellebrite, inclusi il dipartimento dell'agricoltura, dell'istruzione, dei veterani, ...I poliziotti hanno accertato il ripetersi di un modus operandi già emerso in altre occasioni, che prevede la vendita di documenti di identità per consentire l’accesso nel territorio nazionale di ...In effetti, il giovane, compreso di essere stato scoperto, dichiarava di esser giunto a Malta, tramite un viaggio in mare, e lì di aver incontrato una persona che gli vendeva i documenti, previo ...