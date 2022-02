Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura il bilancio covid di ieri 75871 i contagi in Italia si registrano Inoltre 325 morti in calo le persone in terapia intensiva 1322 meno 28 con 83 ingressi nelle24 ore vaccino 9 marzo Dovrebbe arrivare il 24 febbraio ad essere subito disponibile lo conferma Nicola Magrini direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco l’aifa mette un punto così agli interrogativi sorti nei giorni scorsi e fornisce una data certa che segneranno nuova svolta la lotta contro il coronavirus 24 febbraio annunci a scendere in campo La Quinta Colonna un vaccino protegge come quelli antinfluenzali ed è il siero che potrebbe piacergli indecisi se non addirittura convincere innovax perché si basa sulle proteine ricombinanti già usate da ...