Turris, Caneo: “La squadra è compatta e si allena bene. Gara con il Catania…” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Bruno Caneo, tecnico della Turris, in vista della sfida di Serie C contro il Latina, in programma sabato 11 alle 14.30 Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Bruno, tecnico della, in vista della sfida di Serie C contro il Latina, in programma sabato 11 alle 14.30

Advertising

Mediagol : Turris, Caneo: “La squadra è compatta e si allena bene. Gara con il Catania…” - NapoliToday : #Calcio Turris, un rientro e sei assenze in vista della trasferta di Latina. Mister Caneo: 'Ci siamo allenati bene,… - NapoliToday : #Calcio Turris, il Giudice Sportivo si pronuncia: multa per il club, squalifica e ammenda per Caneo. Stop anche per… - SportSicilia : #Catania tre giornate di squalifica per il tecnico Francesco Baldini, una per Caneo (all. Turris). Un turno di stop anche per Cataldi - fozzacatania46 : Vittoria strameritata Ancora una trasferta, stavolta al Liguori di Torre del Greco, contro la Turris di mister Ca… -