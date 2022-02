Tabellone Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini, ritorna Del Potro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Buenos Aires 2022, evento sulla terra rossa argentina di scena da lunedì 7 domenica 13 febbraio. Sarà il norvegese Casper Ruud a guidare il seeding, seguito dal padrone di casa Diego Schwartzman. Già al secondo turno i due italiani presenti in Tabellone, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che in quanto teste di serie beneficeranno di un bye al primo turno. Le luci dei riflettori, però, saranno puntate su Juan Martin Del Potro, ad un passo dal ritiro. Di seguito tutti gli accoppiamenti. Tabellone ATP Buenos Aires 2022 SECONDO TURNO (1) Ruud b. Carballes Baena 7-6(2) 6-3 Coria b. (5) Lajovic 4-6 7-5 6-4(4) Fognini b. Martinez ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sulla terra rossa argentina di scena da lunedì 7 domenica 13 febbraio. Sarà il norvegese Casper Ruud a guidare il seeding, seguito dal padrone di casa Diego Schwartzman. Già al secondo turno i due italiani presenti in, ovvero Lorenzoe Fabio, che in quanto teste di serie beneficeranno di un bye al primo turno. Le luci dei riflettori, però, saranno puntate su Juan Martin Del, ad un passo dal ritiro. Di seguito tutti gli accoppiamenti.ATPSECONDO TURNO (1) Ruud b. Carballes Baena 7-6(2) 6-3 Coria b. (5) Lajovic 4-6 7-5 6-4(4)b. Martinez ...

