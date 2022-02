Superbonus: modifica urgente per cessione del credito (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Le sigle della filiera delle costruzioni firmatarie e i consigli nazionali delle professioni direttamente coinvolte, che si sono riunite il 9 febbraio 2022, ribadiscono la propria contrarietà alla forte limitazione della cessione del credito degli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici (super bonus etc.)”. E’ quanto si legge in una nota congiunta Ance – Associazione nazionale costruttori, Assolegno di Federlegnoarredo, Alleanza delle cooperative italiane produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Claai, Confapi, Aniem, Confcooperative lavoro e servizi, Anaci – Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, Isi – Ingegneria sismica italiana, Oice, Rete professioni tecniche, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Le sigle della filiera delle costruzioni firmatarie e i consigli nazionali delle professioni direttamente coinvolte, che si sono riunite il 9 febbraio 2022, ribadiscono la propria contrarietà alla forte limitazione delladeldegli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici (super bonus etc.)”. E’ quanto si legge in una nota congiunta Ance – Associazione nazionale costruttori, Assolegno di Federlegnoarredo, Alleanza delle cooperative italiane produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Claai, Confapi, Aniem, Confcooperative lavoro e servizi, Anaci – Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, Isi – Ingegneria sismica italiana, Oice, Rete professioni tecniche, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e ...

