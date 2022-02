Sassuolo | Scamacca e Frattesi ma non solo | svelata la strategia per il futuro

Advertising

Luca100celleASR : @Ale77_Col Ma infatti de Abraham só più che contento, quella sega scarabocchiata de Scamacca sta bene a Sassuolo, lontano da Roma - IacopoRosi : Abbiamo concesso tanto al Sassuolo perdendo un paio di volte le marcature su Scamacca. Nel finale grazie ai cambi a… - NeroAzzurro20 : @benbarelliano che ci serva un vero bomber killer concordo con te…che debba essere uno tra Scamacca e Icardi sincer… - urfavouritelier : @NicoSpinelli8 La scelta dell’inter di virare su loro 2 è che hai Dzeko e Barella, 2 calciatori che posson far scuo… - KunGrax : RT @ale_taia: E perché se scamacca e frattesi sono dei fenomeni, il Sassuolo è 12esimo in serie A? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Scamacca

Se domani Abraham risponderà presente sarà in campo dal 1' col, senza attacco titolare visto chee Raspadori sono squalificati. In caso contrario si scalda Afena - Gyan, avanti ...e Roma si sfidano fra di loro (senza Raspadori,e Zaniolo), la Lazio in ambasce, con Immobile in dubbio e una difesa colabrodo, riceve il Bologna dell'ex Mihajlovic, che l'ha ...Sassuolo e Roma si sfidano fra di loro (senza Raspadori, Scamacca e Zaniolo), la Lazio in ambasce, con Immobile in dubio e una difesa colabrodo, riceve il Bologna dell’ex Mihajlovic, che l’ha ...Lo svela Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: "Scamacca obiettivo dell’Inter per l’attacco? Più del Dortmund, un club inglese a fine mercato ha provato a contattare l’agente e il ...