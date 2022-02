Sanremo, una settimana dopo: ecco la classifica dei brani più passati in radio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato sera Amadeus, come sappiamo, ha eletto Mahmood e Blanco vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo ed a distanza di (quasi) una settimana, ecco l’andamento in radio dei brani che sono stati in gara. Sanremo, una settimana dopo: ecco la classifica dei brani più ascoltati https://t.co/0vjOfDwb5m #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 11, 2022 dopo aver scoperto la classifica dei brani più ascoltati su Spotify con Mahmood e Blanco, Irama e La Rappresentante Di Lista sul podio, ecco quella delle radio. In questo caso Brividi resta in testa, ma Ciao Ciao dei LRDL sale al ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato sera Amadeus, come sappiamo, ha eletto Mahmood e Blanco vincitori della 72esima edizione del Festival died a distanza di (quasi) unal’andamento indeiche sono stati in gara., unaladeipiù ascoltati https://t.co/0vjOfDwb5m #2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 11, 2022aver scoperto ladeipiù ascoltati su Spotify con Mahmood e Blanco, Irama e La Rappresentante Di Lista sul podio,quella delle. In questo caso Brividi resta in testa, ma Ciao Ciao dei LRDL sale al ...

