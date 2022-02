Messa: “Per incentivare le donne a iscriversi alle lauree Stem serve cambio culturale” (Di venerdì 11 febbraio 2022) "C'è bisogno di una consapevolezza e di un cambio di passo che deve iniziare dalla famiglia e dalla scuola. Noi possiamo mettere in atto una serie di misure di incoraggiamento a iscriversi alle lauree Stem, e lo abbiamo fatto aumentando del 20% le borse di studio per le donne che si iscrivono a corsi di laurea Stem. Ma resta fondamentale un cambio culturale, bisogna togliere questi stereotipi di genere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) "C'è bisogno di una consapevolezza e di undi passo che deve iniziare dalla famiglia e dalla scuola. Noi possiamo mettere in atto una serie di misure di incoraggiamento a, e lo abbiamo fatto aumentando del 20% le borse di studio per leche si iscrivono a corsi di laurea. Ma resta fondamentale un, bisogna togliere questi stereotipi di genere". L'articolo .

Advertising

Rvaticanaitalia : Marco Impagliazzo @santegidionews: l’Italia durante la pandemia #COVID19 è cambiata molto, è aumentata la povertà,… - Mov5Stelle : Adesso inizia il momento più difficile per il #PNRR: dopo i primi 51 obiettivi, bisogna rispettarne tutte le tappe… - Mov5Stelle : Adesso bisogna rispettare tutte le tappe e le scadenze per permettere la messa a terra del #Pnrr. Ecco perché non… - eligiacpad : @CottarelliCPI Messa solo per “convenienza” quando vado a prendere i figli… sarebbe una vittoria cambiare nome ad u… - MatildeRicci12 : RT @Soleilandia: Alessandro a Soleil: 'Ci tocca mettere i cuscini?... Si torna alle origini' ?? *ridono insieme* Ovviamente Soleil é mess… -