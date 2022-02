(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la tanto discussa ed attesa. Che la cosa abbia un suo peso politico e che non sia stata un percorso in discesa lo ha ammesso in conferenza stampa lo stesso Mario Draghi spiegando come «ci sia stata una grossa discussione e altrettanta condivisione tra le forze politiche ed il Parlamento, anche se alcune differenze tra i partiti rimangono. Tutti però hanno capito che questanecessitava di tempi rapidi anche il Parlamento dato che dovrà essere approvata prima dell’elezione del prossimo Consiglio SuperioreMagistratura». Nel valutare il complesso di questaserve però una notazione politica. Laè infatti figlia di due genitori: il primo è l’intervento molto duro, ...

Advertising

CottarelliCPI : Ieri sera da Vespa c’era Palamara. Resto sempre sbalordito dall’esistenza di correnti nella magistratura italiana,… - Mov5Stelle : #AMBIENTEINCOSTITUZIONE Abbiamo portato la tutela dell’ambiente nel cuore della Costituzione italiana: una riform… - carlosibilia : Abbiamo portato la tutela dell’ambiente nel cuore della Costituzione italiana: una riforma epocale! Grazie alla ten… - glooit : La Riforma della Giustizia è un passo avanti, non la soluzione dei problemi leggi su Gloo - ilcittadinomb : Moratti: «Via libera dal governo alla riforma della Sanità della Lombardia» Il Consiglio dei ministri ha approvato… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma della

Tra le cose invece che non convincono ci sono le norme sull'elezione dei componenti del Cdm che torneranno ad essere 30, 20 scelti dai magistrati e 10 da Parlamento come avveniva prima...E in Parlamento, ha evidenziato Cartabia, "c'è unanimità di vedute sull'obiettivodi arginare casi come quello di Palamara. C'è stata condivisione assoluta anche sui nodi sui quali ...Se gli stati nazionali riescono a rimanere al posto di guida di questo nuovo sistema, allora questo dovrà essere guidato da alcuni principi fondamentali di assistenza sanitaria per tutti, riforma ...Una riforma importante e urgente ... malattia riconosciuta come tale anche dalla Camera dei Deputati, noi professionisti della nutrizione ci chiediamo quali e quante saranno le figure professionali ...