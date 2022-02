Il down di Twitter (di cui non possiamo parlare su Twitter) riguarda tutto il mondo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le segnalazioni su downdeterctor hanno cominciato a salire in maniera evidente attorno alle 18 di venerdì 11 febbraio. Poco prima delle ore 19 la situazione è che il il 61% delle notifiche riguardano problemi con il sito web, il 34% l’applicazione Twitter e il 5% il caricamento. Anche noi della redazione di Giornalettismo stiamo sperimentando il problema, visualizzando il messaggio “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua” ogni volta che proviamo a refreshare la nostra sezione Home. Il down Twitter, secondo le notizie che arrivano anche da altri paesi, sta coinvolgendo un po’ tutto il mondo. LEGGI ANCHE >>> L’hacker che ha mandato in down Internet in Corea del Nord ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le segnalazioni sudeterctor hanno cominciato a salire in maniera evidente attorno alle 18 di venerdì 11 febbraio. Poco prima delle ore 19 la situazione è che il il 61% delle notificheno problemi con il sito web, il 34% l’applicazionee il 5% il caricamento. Anche noi della redazione di Giornalettismo stiamo sperimentando il problema, visualizzando il messaggio “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua” ogni volta che proviamo a refreshare la nostra sezione Home. Il, secondo le notizie che arrivano anche da altri paesi, sta coinvolgendo un po’il. LEGGI ANCHE >>> L’hacker che ha mandato inInternet in Corea del Nord ...

alirighini : RT @demag0gica: twitter down perche siamo in troppi e voi la dovete finire di far iscrivere la gente famosa qua sopra - _gprincipe_ : RT @parenellatasca: io che durante il twitter down non posso lamentarmi su twitter del twitter down: - mugno99 : @jaretto_8 Metto un video e Twitter va down oh ahahaha - MiNd_oF_Cris : RT @mandyislnfIames: Confermate anche voi che quando Twitter è in down restate a fissare il soffitto senza far niente? - im_notintoyou : @hugmelau io così durante tutto il down -

