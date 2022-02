Giustizia | stop ‘porte girevoli’ e sistema elettorale Csm | le novità della riforma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –alle porte girevoli tra magistratura e politica e ai doppi incarichi, nuove regole per l’elezione dei togati al Csm, per spezzare il legame con le correnti e favorire il pluralismo, più rigore nelle nomine e nelle valutazioni periodiche di professionalità e una stretta sui magistrati fuori ruolo. Sono i cardinidel Consiglio superioremagistratura e dell’ordinamento giudiziario approvata dal Consiglio dei ministri, a conclusione di un iter a tratti complicato, per le divergenze tra i partiti di maggioranza, ma che ha visto oggi il via libera unanime del governo. Un dossier su cui il premier Mario Draghi e la ministraMarta Cartabia hanno imposto un’accelerazione, anche alla luce del nuovo richiamo del capo dello Stato, Sergio ...

fattoquotidiano : Tre decreti provvisori d’urgenza ordinano all’amministrazione della Giustizia di pagare gli stipendi non versati ad… - fattoquotidiano : Giustizia: magistrati e politica, nessuna scappatoia. Stop alle 'porte girevoli' - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Giustizia: magistrati e politica, nessuna scappatoia. Stop alle 'porte girevoli' - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Giustizia: magistrati e politica, nessuna scappatoia. Stop alle 'porte girevoli' - Luigi78859490 : RT @fattoquotidiano: Giustizia: magistrati e politica, nessuna scappatoia. Stop alle 'porte girevoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia stop

... in questi casi scatterà il collocamento fuori ruolo presso il ministro dellao altre amministrazioni. Lodalle funzioni giudiziarie sarà invece di 3 anni per chi si candida ma non ...Obiettivo spezzare il legame con le correnti e favorire il pluralismoalle porte girevoli tra magistratura e politica e ai doppi incarichi, nuove regole per l'...e la ministra dellaMarta ...Ok dal Consiglio dei ministri sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli ... responsabile del dipartimento ...Impossibile anche tornare a fare il giudice o il pm al rientro dal mandato elettorale o da un incarico di governo: in questi casi scatterà il collocamento fuori ruolo presso il ministro della ...