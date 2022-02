Ex Juve: Conte su Kulusevski e Bentancur al Tottenham VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte sui due nuovi acquisti arrivati dalla Juventus: "Kulusevski e Bentancur forse in campo contro... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'allenatore del, Antoniosui due nuovi acquisti arrivati dallantus: "forse in campo contro...

Advertising

sportli26181512 : Ex Juve: Conte su Kulusevski e Bentancur al Tottenham VIDEO: L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte sui due nuov… - surfasport : ?????????????? KULUSEVSKI PAZZO DI CONTE E DEGLI SPURS ?? Durante un’intervista per #FootballLondon, Dejan #Kulusevski ha a… - nickjerseyboy : @mirkonicolino @gianmurgia @willy_signori Ma c'e' modo e modo di primeggiare lo sappiamo tutti. A me come gioca e v… - MarcoCH0 : @PadrePerez3 @matteo_gardelli Facciamo i seri dai, qui ricordo ancora i suicidi di massa perché Conte fu contattato… - ElMik18 : @gravaioli Però #Pegolo gioca così solo vs la #Juve. Ancora me lo ricordo in un #Siena #Juve della prima stagione d… -