C'è il divieto, ma il "Convoi de la liberté" parte per Parigi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Diverse decine di veicoli lasciano Bondues, nel nord della Francia, per unirsi al Convoi de la liberté, sull'onda del movimento di protesta dei camionisti in Canada. Secondo France Presse, sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Diverse decine di veicoli lasciano Bondues, nel nord della Francia, per unirsi alde la, sull'onda del movimento di protesta dei camionisti in Canada. Secondo France Presse, sono ...

Corteo della libertà, la capitale pronta a multare e arrestare PARIGI - Manifestazione non dichiarata, manifestazione non autorizzata. La prefettura di Parigi ha posto un divieto al Convoi de la liberté a guidare su Parigi dall'11 al 14 febbraio. Pena, una lista ...

