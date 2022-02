Caruso, una voce migrante tra canto e parola (Di sabato 12 febbraio 2022) Potrebbe essere «La voce e il fenomeno» il sottotitolo della bella mostra su Enrico Caruso allestita al MANN di Napoli. Quello che ci spinge a scomodare il titolo di uno dei primi testi fondamentali di Jacques Derrida non è solo un suggestivo giochetto linguistico ma la pertinenza di alcuni illuminanti passaggi della riflessione del filosofo francese (che prende in esame «il problema del segno nella fenomenologia di Husserl») al grande tenore. Per rafforzare la duplicità semantica del termine «fenomeno» (cioè … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 febbraio 2022) Potrebbe essere «Lae il fenomeno» il sottotitolo della bella mostra su Enricoallestita al MANN di Napoli. Quello che ci spinge a scomodare il titolo di uno dei primi testi fondamentali di Jacques Derrida non è solo un suggestivo giochetto linguistico ma la pertinenza di alcuni illuminanti passaggi della riflessione del filosofo francese (che prende in esame «il problema del segno nella fenomenologia di Husserl») al grande tenore. Per rafforzare la duplicità semantica del termine «fenomeno» (cioè … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RaiTre : A #Sanremo c’è sempre stata una bella tradizione di voci “tenorili”. Una volta era Claudio Villa, poi sono arrivati… - jordaoMinelo : RT @elliott_il: @_enz29 Enzo, Guarro chiama D'Ambrosio Danilone. Biasin falsifica conversazioni con Brozovic. Romano prima si taglia le ven… - elliott_il : @_enz29 Enzo, Guarro chiama D'Ambrosio Danilone. Biasin falsifica conversazioni con Brozovic. Romano prima si tagli… - MonteArtu : Una Serena Notte con... Enrico Caruso - 'Tu ca nun chiagne' ( - vale_d__ : RT @im_sara_19: La nave, il gruppo, l’ospedale per me vengono prima di qualsiasi cosa, anche prima di me stesso… Caruso lei potrà essere u… -