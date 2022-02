Alla Fattoria di Manny in Val Taleggio: cibo locale e accoglienza in un luogo magico (Di venerdì 11 febbraio 2022) È un piacere tornare a trovare Stefano e Silvia, coniugi Zelaschi, Alla Fattoria di Manny, lungo la vecchia carrozzabile che collegava gli Orridi ad Olda e che era la strada di accesso Alla Val Taleggio prima che il ponte in pietra nei pressi della centrale idroelettrica crollasse verso la metà del Novecento. Il luogo dove vivono, e dove svolgono la loro attività di accoglienza e allevamento di animali, è situato in una bellissima conca verdeggiante, dirimpetto alle frazioni di Peghera. Stefano e Silvia hanno scelto con cura questo posto e sono approdati qui dopo una serie di peregrinazioni e avventure. Raccontare la loro storia è come narrare una fiaba. Stefano e Silvia hanno un’esperienza ultradecennale nell’ambito imprenditoriale del marketing e della comunicazione, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) È un piacere tornare a trovare Stefano e Silvia, coniugi Zelaschi,di, lungo la vecchia carrozzabile che collegava gli Orridi ad Olda e che era la strada di accessoValprima che il ponte in pietra nei pressi della centrale idroelettrica crollasse verso la metà del Novecento. Ildove vivono, e dove svolgono la loro attività die allevamento di animali, è situato in una bellissima conca verdeggiante, dirimpetto alle frazioni di Peghera. Stefano e Silvia hanno scelto con cura questo posto e sono approdati qui dopo una serie di peregrinazioni e avventure. Raccontare la loro storia è come narrare una fiaba. Stefano e Silvia hanno un’esperienza ultradecennale nell’ambito imprenditoriale del marketing e della comunicazione, ...

