Visintin bronzo olimpico nello snowboardcross “L' aspettavo da 8 anni”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Omarconquista la medaglia diai Giochi Invernali di Pechino. Il 32enne altoatesino, originario di Merano, chiude al terzo posto al Genting Snow Park di Zhangjakou, alle spalle dell'austriaco Alessandro Haemmerle, oro, e del canadese Eliot Gondin, argento. Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia ai Giochi: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi ed è la prima nella storia della specialità in campo maschile in cinque edizioni. “questa medaglia da otto: a Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successe la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un pò meno favorito, ma sapevo di avere buone chances al mio arco”. Omar...

