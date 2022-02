Sci alpino, Sofia Goggia rinuncia al superG olimpico. Si punta al recupero per la discesa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia Goggia non disputerà il superG alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra non scenderà in pista per prendere parte alla gara veloce in programma domani (venerdì 11 febbraio) sulla pista di Yanqing. La decisione definitiva è stata confermata dalla Fisi, dopo che l’atleta aveva già palesato le proprie perplessità negli ultimi giorni. La bergamasca è in recupero da un infortunio, ha lavorato alacremente nelle ultime tre settimane e sta cercando di ritrovare una forma accettabile per poter gareggiare in discesa libera. Sofia Goggia proseguirà dunque con gli allenamenti sulla neve cinese e con tutte le attività necessarie per farsi trovare pronta in vista della sua gara prediletta, in programma martedì 15 febbraio e preceduta da tre prove cronometrate (una al ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)non disputerà ilalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra non scenderà in pista per prendere parte alla gara veloce in programma domani (venerdì 11 febbraio) sulla pista di Yanqing. La decisione definitiva è stata confermata dalla Fisi, dopo che l’atleta aveva già palesato le proprie perplessità negli ultimi giorni. La bergamasca è inda un infortunio, ha lavorato alacremente nelle ultime tre settimane e sta cercando di ritrovare una forma accettabile per poter gareggiare inlibera.proseguirà dunque con gli allenamenti sulla neve cinese e con tutte le attività necessarie per farsi trovare pronta in vista della sua gara prediletta, in programma martedì 15 febbraio e preceduta da tre prove cronometrate (una al ...

