Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: il canadese Cameron Alexander conquista la seconda libera di Kvitfjell, Bosca e Molteni in top10 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Successo convincente per Cameron Alexander nella seconda libera di Coppa Europa disputata sul pendio scandinavo di Kvitfjell. Il canadese si è imposto con un vantaggio di 36 centesimi sullo svizzero Josua Mettler, terzo l'altro nordamericano Jeffrey Read (+0"38). Dopo lo splendido podio di ieri Guglielmo Bosca non va lontano dal back-to-back: è quinto (+0"89) appena dietro al leader della disciplina, l'elvetico Ralph Weber (+0"68). Giornata di riscatto per Nicolò Molteni, fuori dalla zona punti 24 ore fa ed issatosi in settima piazza quest'oggi (+1"13) a panino fra altri due rossocrociati; Lars Roesti occupa la sesta posizione (+0"92), Gilles Roulin l'ottava (+1"18) mentre il loro compagno di team Alexis Monney è ...

