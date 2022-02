Sanchez si prende l' Inter | i nerazzurri meditano sul futuro del cileno

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attaccante era dato per partente, ma le ottime prestazioni potrebbero far cambiare idea ai

...tutte quella per Alexis, sempre brillante in gara, e autore di un gol da cineteca ( qui il suo messaggio a Inzaghi nel post - gara ). Il cileno continua a crescere a vista d'occhio, e...Nella ripresa la Roma entra con altre motivazioni: Kumbullail posto di Ibanez e Mkhitaryan ... Ma il gol partita arriva dache da 30 metri fa partire un tiro che si infila sotto l'...La relación entre México y España dio un giro inesperado. A tres años de que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, viajara a la Ciudad de México para estrechar lazos con su ...Sanchez era dato per sicuro partente. Era certo che a giugno sarebbe arrivata la risoluzione contrattuale e che, con una stretta di mano, l'ex Barça e i nerazzurri avrebbero preso altre strade.