Renzi denuncia i PM che lo vogliono processare, dura reazione dell'Anm (Di giovedì 10 febbraio 2022) La richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Renzi e di altri 10 indagati (fra cui Maria Elena Boschi e Luca Lotti), da parte della procura di Firenze per l'indagine sui finanziamenti alla fondazione Open, ha scatenato la reazione dell'ex premier già ieri sera a Porta a Porta da Bruno Vespa. Stamani 10 febbraio, ai microfoni di Radio Leopolda, nuova 'puntata' di quello che è già uno scontro con pochi precedenti, per durezza, fra un politico e dei magistrati. "Sono cascati male, se c'è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco" ha detto Renzi a Radio Leopolda. "La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l'Anm è stata sempre in silenzio", ha rincarato la dose il senatore di Italia Viva. Renzi attacca il procuratore capo Poi l'affondo.

