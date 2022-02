Randy Orton: “Per contratto sono obbligato a fare 80 date di show all’anno” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Randy Orton è uno, se non il più grande wrestler di questa generazione. Il Legend Killer si è già consolidato come futuro Hall of Famer e un papabile vincitore di tanti altri titoli, essendo anche un 14 volte Campione in WWE. The Viper, 41 anni, ha recentemente rivelato il numero di show che deve fare in un anno. Vale la pena ricordare che Randy è uno dei più costanti performer della compagnia negli ultimi 20 anni. Le sue parole “Per quanto riguarda gli appuntamenti che devo rispettare, penso di essere forse uno degli unici performer che hanno una quantità di date che sono obbligato a fare per contratto. E sono 80, 80 esibizioni all’anno”. Per la cronaca, l’ex WWE World ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 10 febbraio 2022)è uno, se non il più grande wrestler di questa generazione. Il Legend Killer si è già consolidato come futuro Hall of Famer e un papabile vincitore di tanti altri titoli, essendo anche un 14 volte Campione in WWE. The Viper, 41 anni, ha recentemente rivelato il numero diche devein un anno. Vale la pena ricordare cheè uno dei più costanti performer della compagnia negli ultimi 20 anni. Le sue parole “Per quanto riguarda gli appuntamenti che devo rispettare, penso di essere forse uno degli unici performer che hanno una quantità dicheper. E80, 80 esibizioni”. Per la cronaca, l’ex WWE World ...

