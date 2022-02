Qualche nuvola e rare piogge (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Ivan Malaspina scopriamo che tempo farà a Bergamo e in provincia in questo giovedì 10 febbraio. ANALISI GENERALE L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determina un’altra settimana caratterizzata dall’assenza di precipitazioni significative anche sulla Lombardia. A causa però della rotazione delle correnti da sud/ovest e dell’avvicinarsi di un fronte alle Alpi assisteremo giovedì a un nuovo aumento delle nubi e alla formazione di Qualche nebbia, ma a pochi fenomeni. Un maggiore soleggiamento è atteso nel fine settimana su tutta la regione. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Giovedì 10 febbraio 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, nuvoloso altrove con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Ivan Malaspina scopriamo che tempo farà a Bergamo e in provincia in questo giovedì 10 febbraio. ANALISI GENERALE L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determina un’altra settimana caratterizzata dall’assenza di precipitazioni significative anche sulla Lombardia. A causa però della rotazione delle correnti da sud/ovest e dell’avvicinarsi di un fronte alle Alpi assisteremo giovedì a un nuovo aumento delle nubi e alla formazione dinebbia, ma a pochi fenomeni. Un maggiore soleggiamento è atteso nel fine settimana su tutta la regione. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Giovedì 10 febbraio 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, nuvoloso altrove con ...

Qualche nuvola e rare piogge BergamoNews Le previsioni meteo per giovedì 10 febbraio Secondo le previsioni meteo, domani, giovedì 10 febbraio, sarà una giornata prevalentemente soleggiata al Centro-Sud e con qualche nuvola al Nord. Al mattino ci sarà un po’ di nebbia nella Pianura Pad ...

Previsioni meteo oggi a Milano: sole per tutto il giorno e si alzano ancora le temperature Previsioni meteo a Milano per oggi, mercoledì 9 febbraio 2022: cielo sereno con qualche possibile nuvola, ma temperature sia minime che massime in aumento ...

