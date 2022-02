Napoli-Inter | buone notizie per Spalletti | recuperato un azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 10 febbraio 2022)si avvicina e gli azzurri stanno preparando al meglio una delle sfide più importanti della stagione.sta lavorando con il gruppo a Castel Volturno e oggi ci saranno anche Anguissa e Koulibaly di rientro dall’Africa. Adam Ounas Il tecnico ex Roma ha l’occasione di poter lavorare con un gruppo praticamente al completo: infatti, esclusi i due infortunati Tuanzebe e Lozano, tutti i giocatori sono a disposizione per la partita contro l’. L’ultimo ad averdai problemi post-Covid è Adam Ounas: dopo gli accertamenti in seguito ad alcune anomalie cardiache, l’attaccante algerino si sta allenando in gruppo già da diversi giorni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero 33sarà convocato per la gara di sabato.