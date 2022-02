Morta a 78 anni Donatella Raffai | prima conduttrice ‘Chi l’ha visto?’

Advertising

Avvenire_Nei : Morta sola, trovata dopo due anni: questa di Marinella è la storia vera e amara - Radio1Rai : ??È morta #DonatellaRaffai, prima storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?'. Aveva 78 anni. - Adnkronos : Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - Miglietti3 : RT @simopath_moon: Benissimo la vicina di casa morta improvvisamente di ictus dopo la seconda dose. 30 anni e mai avuto niente. Da dopo il… - JackieMilesiF : È morta Donatella Raffai, storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?' -

Ultime Notizie dalla rete : Morta anni

a Donatella Raffai , la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di ... Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000, si è spenta dopo una lunga malattia a 78... per la morte di Silvia Crosetto, 44, avvenuta lo scorso 14 luglio all'altezza del passo ...Il ritrovamento del cadavere Il 14 luglio la 44enne Silvia Crosetto venne ritrovatacon una ...La cantante ha infatti poi ricordato la morte di Luigi Tenco, svelando commossa un doloroso fatto della sua vita finora sconosciuto, il suicidio del padre quando aveva soli 15 anni: «Cantavo a Sanremo ...È morta a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della ... primo volto storico di 'Chi l'ha visto' Leonardo Mascia, che per tanti anni ha collaborato con il settore amministrativo della ...