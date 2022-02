Libia, governo a Nashaga per superare lo stallo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il parlamento monocamerale libico (HoR) presieduto da Agila Saleh ha scelto Fathi Bashagha come nuovo primo ministro di un governo che avrà il compito di traghettare il Paese in una stabilizzazione ampia che porti alle elezioni — da fissare nel giro di poco più di 14 mesi. Il nuovo esecutivo di transizione si è reso necessario dopo la scadenza del mandato affidato, lo scorso anno, al businessman misuratino Abdelhamid Dabaiba dal Foro di dialogo politico libico onusiano. Il suo incarico era portare il paese al voto (parlamentare e presidenziale) fissato per il 24 dicembre 2021. Le votazioni sono saltate, rinviate di un mese e poi annullate per essere riconvocate a data da destinarsi: da quel momento il parlamento ha sollevato il dubbio sulla legittimità di Dabaiba per continuare il percorso di stabilizzazione. Molte critiche le aveva già attirate la sua decisione di ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il parlamento monocamerale libico (HoR) presieduto da Agila Saleh ha scelto Fathi Bashagha come nuovo primo ministro di unche avrà il compito di traghettare il Paese in una stabilizzazione ampia che porti alle elezioni — da fissare nel giro di poco più di 14 mesi. Il nuovo esecutivo di transizione si è reso necessario dopo la scadenza del mandato affidato, lo scorso anno, al businessman misuratino Abdelhamid Dabaiba dal Foro di dialogo politico libico onusiano. Il suo incarico era portare il paese al voto (parlamentare e presidenziale) fissato per il 24 dicembre 2021. Le votazioni sono saltate, rinviate di un mese e poi annullate per essere riconvocate a data da destinarsi: da quel momento il parlamento ha sollevato il dubbio sulla legittimità di Dabaiba per continuare il percorso di stabilizzazione. Molte critiche le aveva già attirate la sua decisione di ...

