Il Principe Carlo d'Inghilterra è positivo al Covid-19 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Principe Carlo è positivo al Covid-19: questa è la seconda volta che il 73enne, erede al trono britannico, contrae il virus e a palazzo molti sono preoccupati per le sue condizioni. Il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento: ad annunciarlo è stata la Clarence House, con un messaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale dell'erede al trono d'Inghilterra. Questa è la seconda volta che il Principe contrae il Covd-19, anche se in questo caso si tratta presumibilmente della variante Omicron. "Questa mattina il Principe di Galles è risultato positivo al test del Covid-19 e ora si sta autoisolando", ha annunciato un portavoce del palazzo, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilal-19: questa è la seconda volta che il 73enne, erede al trono britannico, contrae il virus e a palazzo molti sono preoccupati per le sue condizioni. Ilè risultatoal coronavirus e si trova ora in isolamento: ad annunciarlo è stata la Clarence House, con un messaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale dell'erede al trono d'. Questa è la seconda volta che ilcontrae il Covd-19, anche se in questo caso si tratta presumibilmente della variante Omicron. "Questa mattina ildi Galles è risultatoal test del-19 e ora si sta autoisolando", ha annunciato un portavoce del palazzo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Covid Gb oggi, principe Carlo positivo per la seconda volta - MLFranciolini : RT @carlasignorile: #Uk, è giallo sull'ultimo contatto nei giorni scorsi tra il principe Carlo (positivo) e la regina #Elisabetta (che non… - modiamo : Gb: il principe Carlo positivo al Covid - Mondo - ANSA - ParliamoDiNews : il principe carlo è risultato positivo al covid per la seconda volta: l`eterno erede al trono, che.. - Cronache… -