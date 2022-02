Davide Silvestri svela i retroscena degli atteggiamenti di Alex Belli. Ecco cosa dichiara l’attore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Delia Duran e Alex Belli si rivedranno molto presto, ma Ecco cosa dichiara Davide Silvestri nelle ultime ore In un confronto tra Davide Silvestri e Delia Duran, l’attore svela a Delia il perchè di alcuni atteggiamento di Alex. I dubbi della modella continuano, infatti, a pesare come macigni e, in un momento di sconforto, si scaglia contro Alex e sui suoi recenti atteggiamenti: “Invece di aiutarmi mi sta distruggendo! Continua solo a parlare di Soleil e del suo rapporto con lei. Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere. Non ha mai lasciato che le acque si calmassero, ha sempre e solo alimentato tutto catalizzando costantemente l’attenzione ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Delia Duran esi rivedranno molto presto, manelle ultime ore In un confronto trae Delia Duran,a Delia il perchè di alcuni atteggiamento di. I dubbi della modella continuano, infatti, a pesare come macigni e, in un momento di sconforto, si scaglia controe sui suoi recenti: “Invece di aiutarmi mi sta distruggendo! Continua solo a parlare di Soleil e del suo rapporto con lei. Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere. Non ha mai lasciato che le acque si calmassero, ha sempre e solo alimentato tutto catalizzando costantemente l’attenzione ...

ChiaraMilone2 : @Sweetdr04042240 Scrivi Davide Silvestri e vedi cos’ha fatto - amoredimezzo : ma che cazzo vuole sophie da lulú questo suo disperato bisogno di una clip in puntata perché totalmente irrilevante… - mickyCREE : RT @VicolodelleNews: #GfVip 6, Fuori dalla Casa urlano che #AlexBelli rientrerà e #Lulù e #DavideSilvestri reagiscono così! Per leggere qui… - GuendalinaPast1 : Brava Lulu non fa una piega ?????? - VicolodelleNews : #GfVip 6, Fuori dalla Casa urlano che #AlexBelli rientrerà e #Lulù e #DavideSilvestri reagiscono così! Per leggere… -