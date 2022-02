Atc | contribuito per i morosi incolpevoli Ecco le domande e chi ne ha diritto

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Si apre ufficialmente oggi, giovedì 10 febbraio, e proseguirà fino al 30 aprile la raccolta delleper accedere al fondo sociale anno 2022(tà anno 2021), il contributo regionale destinato aiche vivono nelle case popolari.Per richiederlo, oltre a essere regolari assegnatari di una casa Atc, occorre avere un indicatore Isee 2022 non superiore a 6360,36 euro e aver pagato entro il 30 aprile 2022 la cosiddetta quota minima sul totale delle bollette del 2021, ovvero una somma pari al 14% del reddito (calcolato sull’imponibile lordo del nucleo familiare per l’anno 2020) e non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero.La domanda di fondo sociale si svolge in presenza allo sportello di corso Dante 14, nel rispetto della normativa anti Covid-19. Si ricorda che, a partire dal 1° ...