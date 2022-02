Alec Baldwin: la figlia ricorda il giorno in cui il padre la chiamò un "piccolo maiale sconsiderato" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ireland Baldwin, attraverso un recente video postato su Instagram, si è recentemente aperta a proposito dei commenti negativi che Alec Baldwin, suo padre, le rivolse nel lontano 2007. Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin, ha sfruttato l'ultima tendenza di TikTok condividendo tutte le offese che le sono state rivolte nel corso degli anni, compresa la più celebre di tutte: "piccolo maiale sconsiderato", l'orrenda definizione coniata da suo padre nel 2007. "Mi chiamo Irlanda... ma ai media piace chiamarmi..." ha scritto la Baldwin nel video pubblicato su Instagram durante il quale, mentre balla al ritmo della musica, sullo schermo appaiono le scritte: "grassa", ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ireland, attraverso un recente video postato su Instagram, si è recentemente aperta a proposito dei commenti negativi che, suo, le rivolse nel lontano 2007. Ireland, ladi, ha sfruttato l'ultima tendenza di TikTok condividendo tutte le offese che le sono state rivolte nel corso degli anni, compresa la più celebre di tutte: "", l'orrenda definizione coniata da suonel 2007. "Mi chiamo Irlanda... ma ai media piace chiamarmi..." ha scritto lanel video pubblicato su Instagram durante il quale, mentre balla al ritmo della musica, sullo schermo appaiono le scritte: "grassa", ...

Advertising

greenpassnews : GUARDA: AZ Il candidato governatore Kari Lake DEMOLISCE 60 minuti in Australia - - greenpassnews : Guarda – Gli studenti della Virginia fanno causa al consiglio scolastico della contea di Loudoun, pazzo di maschere… - Troves_2 : @milan_corner @marcullo02 Mi sono ripromesso di non parlare di tattica e moduli da quando ho visto Alec Baldwin gio… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Alec Baldwin sul set per la prima volta dopo l'incidente di «Rust»: «Strano tornare a recitare» - ilmessaggeroit : Alec Baldwin sul set per la prima volta dopo l'incidente di «Rust»: «Strano tornare a recitare» -