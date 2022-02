Adil El Arbi e Bilall Fallah registi della serie Cordoba

(Di giovedì 10 febbraio 2022) IEl, dopo il successo di Bad Boys for Life, saranno impegnati nelle ripreseEle Billal, idi Bad Boys for Life, si occuperannorealizzazione del pilot. I due filmmaker saranno inoltre coinvolti come produttori esecutivi del progetto destinato al piccolo schermo.racconterà la storia di Tariq Ibn Ziyad, un soldato dell'esercito arabo segnato da anni di guerra che riesce a conquistare la Spagna medievale, creando una delle società più avanzate e diverse al mondo. Quando i nemici emergeranno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adil Arbi

Movieplayer.it

Alcuni episodi dello show saranno diretti dal duo composto daEle Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid - Chinoy , che ha vinto per due volte l'Oscar nella ...Il film è diretto daEle Bilall Fallah.I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, dopo il successo di Bad Boys for Life, saranno impegnati nelle riprese della serie Cordoba. Adil El Arbi e Billal Fallah, i registi di Bad Boys for Life ...A vestire i panni di Alysia Yeoh, migliore amica di Barbara Gordon, sarà Ivory Aquino, lei stessa transessuale. Prima volta in un film del DCEU. Nel film, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e che ...