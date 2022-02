VIDEO Slittino | Pechino 2022 | la seconda manche di Rieder Kainzwaldner che si fermano al 6° posto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiude con una sesta posizione la gara didoppio dei Giochi Olimpici invernali diper quanto riguarda i nostri Emanuele Simon. Gli azzurri, dopo la brillante quarta posizione ottenuta a metà gara, non solo non hanno avuto modo di andare all’attacco della medaglia di bronzo, ma hanno perso addirittura due gradini nelladiscesa, terminando con l’amaro in bocca. Il binomio italiano ha sprecato tutto con unaconclusa con il tempo di 58.995 per colpa di un pesante errore nelle fasi finali. La prima discesa li aveva visti pressochè impeccabili anche nei settori più complicati, mentre nellametà di gara è arrivato qualche errore di troppo che è costato centesimi e, ...

Si chiude con una sesta posizione la gara di slittino doppio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 per quanto riguarda i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Gli azzurri, dopo la ... Di seguito il video contenente i migliori momenti delle due manche di riferimento; niente da fare per la coppia azzurra dello slittino, la quale però ha tutto sommato ben figurato sul ghiaccio di ...