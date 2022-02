Scintille tra Emma e Davide Maggio per le calze a rete. “Ragazze, siate orgogliose del vostro corpo”. E lui: “vergognati” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. Il consiglio rivolto da Davide Maggio a Emma Marrone diventa un caso. Con un video velenoso il giornalista aveva commentato così l’abito di pizzo nero indossato dalla Cantante sul palco dell’Ariston. Corredato appunto da un paio di collant a rete. Che mettevano in evidenza la silhouette non proprio esile di Emma. Emma replica a Maggio: “Buongiorno dal Medioevo” Furiosa la replica dell’artista su Instagram che tira in ballo la pratica della derisione dell’aspetto fisico. “Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Se hai una gamba importante eviti di mettere le”. Il consiglio rivolto daMarrone diventa un caso. Con un video velenoso il giornalista aveva commentato così l’abito di pizzo nero indossato dalla Cantante sul palco dell’Ariston. Corredato appunto da un paio di collant a. Che mettevano in evidenza la silhouette non proprio esile direplica a: “Buongiorno dal Medioevo” Furiosa la replica dell’artista su Instagram che tira in ballo la pratica della derisione dell’aspetto fisico. “Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ...

Advertising

Gazzetta_it : Scintille tra Lautaro e Theo a fine derby: c'è stato anche uno sputo dell'interista? #intermilan - News24_it : Caso Report tra accuse e dossier Scintille in Parlamento su Ranucci - QUOTIDIANO NAZIONALE - cavaio79 : ...le raggianti scintille nel tuo sguardo, l'amore nei tuoi occhi nel guardarmi. Come posso ignorare il ricordo de… - CommentatoreDi : Io non vedo l’ora di vedere le interaZioni tra i due Alessandro…due egocentrici toxic che rischiano di fare scintil… - elenamusi : RT @GrandeFratello: Tra Alessandro e Antonio basta un attimo per riaccendere le scintille. ?? #GFVIP -