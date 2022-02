Report | bufera su Ranucci | dopo le accuse di dossieraggio e gli insulti | anche Minzolini lo querela

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lasul conduttore di, Sigfridonon accenna a stemperarsi. Anzi, se possibile aumenta la portata delle ricadute polemiche a ogni ora che passa. Oggi, per esempio, il direttore de Il Giornale, Augusto, ha annunciato di aver presentato querele nell’ambito della vicenda dello scambio di messaggi tra il conduttore die il parlamentare di Forza Italia, Andrea Ruggieri. «Visto che, secondo qualche organo di informazione, lo stessoo qualche dossier, non so come, mi tirerebbero in ballo, informo che ho presentato querele. Come querelerò tutti quelli che, in un modo o nell’altro, citassero il mio nome in riferimento alla vicenda in questione», scrivein un fondo pubblicato sulla testata che ...