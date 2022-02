Pechino 2022 | start list combinata maschile sci alpino | pettorali e italiani in gara

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladelladi sciai Giochi Olimpici invernali di. Tutto pronto per la terzain programma in campodopo le due prove veloci. Per l’Italia scenderà in pista solo Christof Innerhofer. L’appuntamento è per giovedì 10 febbraio: la manche di discesa inizierà alle 3.30 italiane, mentre alle ore 7.15 sarà la volta dello slalom. 1 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 3 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 4 221117 GOWER Jack 1994 IRL 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 6 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 7 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 8 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 11 104531 CRAWFORD ...