Pallanuoto | Euro Cup 2022 | Ortigia-Telimar 7-6 I palermitani perdono ma accedono alla finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La squadra italiana a qualificarsi per ladell’Cup 2021-diè ilPalermo, che oggi perde per 7-6 a Siracusa contro l’nella semidi ritorno, ma in virtù del 10-0 a tavolino in proprio favore nella gara d’andata, quando il 12 gennaio gli aretusei non poterono recarsi a Palermo a causa delle numerose positività al Covid nel gruppo squadra, vola all’ultimo atto. La doppiasi giocherà il 5 ed il 26 marzo e l’avversaria deiuscirà dal derby catalano tra Astralpool Sabadell e CN Barcelona, che oggi alle 19.30 ripartirà con i padroni di casa forti del successo per 10-12 maturato in trasferta a Barcellona nel match d’andata. Grande intensità per tutta la durata ...